CALCIOMERCATO JUVENTUS SERGIO RAMOS REAL MADRID FLORENTINO PEREZ PSG MANCHESTER UNITED - Il 'caso' Sergio Ramos scuote il Real Madrid. Nei giorni scorsi si è parlato della volontà del capitano di lasciare il suo attuale club per accettare una proposta importante proveniente dalla Cina.

Il 33enne difensore della Nazionale spagnola ha chiesto al presidente Florentinodi essere liberato per volare in Oriente a titolo gratuito. Pronta la risposta del massimo dirigente castigliano che ha rispedito subito al mittente la richiesta: Ramos può sì partire, ma per una cifra vicina a 100 milioni di euro. Secondo 'As', infatti, sarebbe questa la cifra che Perez potrebbe accettare per cedere il centrale e tre squadre potrebbero pensarci in maniera concreta: