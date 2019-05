CALCIOMERCATO MILAN MALDINI / Maldini ha detto che in settimana darà una risposta a Gazidis, che gli ha proposto il ruolo di direttore tecnico - appartenuto fino a ieri a Leonardo - con delega al calciomercato e dunque alla scelta del prossimo allenatore nonché direttore sportivo. Secondo 'La Repubblica', se Maldini dicesse sì ecco che a Milanello potrebbero rivedersi grandi ex.

Come suoi possibili collaboratori vengono fatti i nomi degli amici ed ex compagni in rossonero Angeloe Billy. Per la direzione sportiva, invece, c'è la suggestione Ariedo, attualmente al Barcellona.

ALLENATORE - Capitolo allenatore: in caso di risposta positiva alla proposta dell'ad sudafricano, Paolo Maldini punterebbe tutto su un altro grande ex Milan, Roberto Donadoni che è ancora disoccupato dopo l'addio al Bologna. Simone Inzaghi (con Tare ds) e Marco Giampaolo le alternative.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui