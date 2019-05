EUROPA LEAGUE CHELSEA ARSENAL SARRI FORMAZIONI CALCIOMERCATO DIRETTA TV / Atto conclusivo dell'Europa League a Baku, con la finale Chelsea-Arsenal. Derby londinese fondamentale per entrambe per chiudere al meglio la stagione. Il Chelsea di Maurizio Sarri ha raggiunto il terzo posto in campionato e dunque la qualificazione in Champions League, il tecnico toscano vorrebbe ora alzare il primo trofeo della propria carriera dopo le sconfitte in finale di Community Shield e di League Cup contro il Manchester City. L'Arsenal ha invece concluso al quinto posto in classifica fallendo la qualificazione in Champions attraverso il campionato, ma può ancora raggiungere l'obiettivo vincendo questa sera. I Gunners si affidano al 're di coppe' Emery, che ha già vinto questo trofeo per tre volte, tra il 2014 e il 2016, quando era sulla panchina del Siviglia. Andiamo a fare il punto a poche ore da Chelsea-Arsenal con le ultimissime sulle formazioni, gli intrecci di calciomercato, in particolare riguardanti il futuro di Sarri, e dove vederla in tv.

Chelsea-Arsenal, le ultime di formazione

Vigilia nervosa per Maurizio Sarri che ha lasciato l'allenamento di rifinitura. Il tecnico è andato su tutte le furie per uno scontro di gioco, i Blues sono già alle prese con diverse assenze importanti come quelle di Rudiger, Loftus-Cheek e Hudson-Odoi. Pochi dubbi, comunque, di formazione per il tecnico toscano, che schiererà la squadra con il consueto 4-3-3. Christensen farà coppia con David Luiz davanti a Kepa, Azpilicueta e Marcos Alonso i terzini. A centrocampo, ai lati di Jorginho ci saranno Kovacic e Barkley. In attacco, confermatissimo Giroud al centro, assisitito da Pedro ed Hazard. Assenze importanti anche per l'Arsenal, che oltre ai lungodegenti per infortunio rinuncerà a Mkhitaryan per la particolare situazione geopolitica tra la sua nazione di provenienza, l'Armenia, e l'Azerbaigian che ospita la finale. Sembra tutto fatto per Emery, che confermerà il 3-4-1-2 con Koscielny, Papastathopoulos e Mustafi a proteggere Cech. Maitland-Niles e Kolasinac esterni a tutta fascia, Xhaka e Torreira in mezzo.

Chelsea-Arsenal, le probabili formazioni:

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Alonso; Kovacic, Jorginho, Barkley; Pedro, Giroud, E. Hazard. Allenatore: Maurizio Sarri.

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Koscielny, Papastathopoulos, Mustafi; Maitland-Niles, Xhaka, Torreira, Kolasinac; Ozil; Aubameyang, Lacazette. Allenatore: Unai Emery.

Chelsea-Arsenal, dove vederla in tv e in streaming

La finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal sarà visibile, a partire dalle ore 21, sia sulla tv satellitare, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football, che in chiaro, su TV8. A disposizione per lo streaming, su pc, smartphone e tablet, l'app a pagamento Sky Go per gli abbonati e la fruizione gratuita del portale web di TV8.

Calciomercato, Chelsea-Arsenal: le ultime sul futuro di Sarri, Higuain e Hazard

Gli intrecci di calciomercato la faranno da padroni a Baku, con diversi rumours che rimandano al campionato italiano ma importanti anche per lo scacchiere delle trattative internazionali. Occhi puntati, e non potrebbe essere altrimenti, su Maurizio Sarri finito nel mirino della Juventus per il post Allegri. L'ex tecnico del Napoli è al momento la pista più calda per i bianconeri. Andrea Agnelli ha raggiunto Sarri a Baku, l'assalto è pronto a partire ma la trattativa con il Chelsea non si annuncia delle più facili. Sarri ieri ha rinviato qualsiasi discorso sul futuro a dopo la finale. Sembra invece davvero al capolinea l'esperienza con i Blues di Eden Hazard, vicinissimo al trasferimento al Real Madrid. Il belga, con ogni probabilità, disputerà stasera l'ultima gara con il Chelsea, provando a trascinarlo verso un importante successo internazionale, chiudendo da protagonista. Ciò che a Londra non è riuscito a essere Gonzalo Higuain. Appena 5 reti in 18 presenze per l'argentino, che con ogni probabilità non sarà riscattato dal Chelsea. Con l'arrivo di Sarri, per Higuain può però esserci una nuova chance alla Juventus. Tra le fila dell'Arsenal, Mkhitaryan non sarà in campo ma è nel mirino del Milan, mentre l'Inter ha messo gli occhi su Xhaka come alternativa a centrocampo.

