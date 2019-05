CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA SARRI MOMBLANO AGNELLI - Il toto allenatore in casa Juventus continua ad occupare tutte le prime pagine dei giornali, e non solo. La presenza del presidente Andrea Agnelli a Baku, sede della finale di Europa League Chelsea-Arsenal, ha alimentato le voci su Maurizio Sarri, da settimane accostato al club bianconero.

è in Azerbaijan in qualità di presidente(l'associazione dei club europei) e dovrebbe volare, successivamente, a Madrid per la finale ditra. Nel frattempo, il 'sogno' Pepnon tramonta. Anzi. Ne è sicuro il giornalista Luca, che da diverso tempo parla di questa pista. Attraverso il portale 'juventibus.com', si spinge oltre: sarebbe, infatti, stato già firmato e depositato un contratto preliminare tra la Juve e Guardiola a inizio primavera. Le parti si sarebbero scelte per intraprendere un nuovo percorso insieme, in attesa dell'ultimo atto. Sono giorni caldi e decisivi, dunque, per scoprire chi sarà il sostituto di Massimilianosulla panchina della Juventus.