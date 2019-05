CALCIOMERCATO JUVENTUS AGNELLI SARRI / Maurizio Sarri sempre più vicino alla panchina della Juventus. Stando a 'Tuttosport' il presidente bianconero Andrea Agnelli è a Baku, all'hotel 'Four Season' dove alloggia il Chelsea che stasera sfiderà l'Arsenal in finale di Europa League.

I due si sono già incontrati e salutati, a conferma di un feeling trovato e che avvicina ulteriormente la 'Vecchia Signora' - che non vorrebbe pagare alcuna buonuscita - all'ex tecnico del Napoli. Va detto, comunque, che Agnelli è in Azerbaigian anzitutto in qualità di presidente dell'ECA. Il quotidiano torinese è tuttavia certo: il matrimonio Sarri-Juve si celebrerà proprio dopo la finale di stasera.