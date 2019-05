Genoa, ESCLUSIVO: anche Stramaccioni per il post Prandelli

CALCIOMERCATO GENOA STRAMACCIONI PRANDELLI IRAN - Dopo la salvezza raggiunta all'ultima giornata, il Genoa si prepara all'ennesima rivoluzione tecnica. Difficilmente Cesare Prandelli resterà sulla panchina rossoblu e nei giorni scorsi si è parlato di un contatto con Leonardo Semplici, allenatore della Spal che sta discutendo anche col suo attuale club per un eventuale prolungamento di contratto.

Nella lista del presidente, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , è finito anche Andrea. Il 42enne tecnico italiano, reduce dall'esperienza allo ha una proposta concreta dall'Iran , alla quale dovrà rispondere a stretto giro di posta. Quello dell'ex allenatore di Inter e Udinese non è profilo nuovo per il club ligure che già nel febbraio del 2017 effettuò alcuni sondaggi per sostituire l'esonerato Ivan Juric, al quale poi subentrò Andrea Mandorlini. Dunque, i prossimi saranno giorni importanti per la panchina del Genoa e anche per il futuro di Stramaccioni.