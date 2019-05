Barcellona, Allegri per sostituire Valverde? La situazione

CALCIOMERCATO BARCELLONA ALLEGRI VALVERDE ESONERO MARTINEZ - Tiene ancora banco sulle pagine dei quotidiani sportivi spagnoli il futuro di Ernesto Valverde. Nella giornata di ieri si è parlato di un addio imminente del tecnico, con il Barcellona pronto ad esonerarlo e a sostituirlo con Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio. Un altro dei nomi accostati alla panchina dei catalani è quello di Massimiliano Allegri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Fresco di separazione dalla, l'allenatore livornese è uno dei candidati a prendere il posto di Valverde, che comunque fino a questo momento è ancora in sella, ma non è la priorità perché la sua idea di gioco non è ritenuta quella più in linea con la storia calcistica del Barcellona. In ogni caso, non si può scartare a prescindere questa ipotesi, viste anche le ultime indiscrezioni riportate dal 'Mundo Deportivo' che smentiscono la pista che porta a Martinez.