ROMA CESSIONE PROPRIETÀ QATAR STADIO / La Roma potrebbe presto dare inizio a una profonda rivoluzione. Tralasciando le questioni di campo relative al calciomercato e alla futura guida tecnica, che potrete leggere qui, anche in seno alla proprietà capitolina si starebbero facendo riflessioni importanti riguardanti il futuro.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it , una cordata di investitori con sede inavrebbe messo nel mirino la società giallorossa. L’interesse qatarino per i capitolini è presente e potrebbe abbracciare anche la situazione relativa al futuro stadio: gli investitori, laddove riuscissero ad acquistare il club, potrebbero rinunciare a costruire l’impianto sportivo nella Capitale, preferendo procedere alla sua edificazione in un sito esterno al Grande Raccordo Anulare () per questioni legate al Piano Regolatore Generale.