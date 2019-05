Roma, sfuma Gasperini: nuovo nome in corsa

ROMA GASPERINI DE ZERBI / Dopo Antonio Conte, anche la pista Gasperini si è molto complicata per la Roma che ormai vede sfumare la possibilità di arrivare al tecnico dell'Atalanta, pronto al rinnovo con i nerazzurri in Champions League.

Si riapre dunque il casting per la panchina giallorossa che vede Marco Giampaolo attualmente in pole position con Maurizioche ha messo la Juventus in cima alle sue preferenze. Ma dopo i sondaggi per Rafa, le ipotesi, secondo il 'Corriere dello Sport' c'è chi ipotizza un clamoroso ritorno di Lucianoche sta lasciando l'Inter, anche se su input del super consulente Baldini starebbe prendendo quota il nome diche piace molto per l'impronta che ha saputo dare al suo. De Zerbi, però, anche altre offerte: in particolare nelle ultime ore è stato accostato pure al Milan.