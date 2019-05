JUVENTUS GATTUSO PISTOCCHI / La Juventus non ha ancora sciolto il rebus sull'erede di Allegri. Sarri resterebbe al momento in pole, con Simone Inzaghi prima alternativa viste le difficoltà per arrivare a big del calibro di Guardiola, Pochettino e Klopp.

Ma non solo. Maurizio Pistocchi ha lanciato una candidatura a sorpresa per la panchina dei campioni d'Italia. "I senatori della Juventus avrebbero fatto alla dirigenza il nome di Rino Gattuso per la successione a Max Allegri", ha postato su Twitter il giornalista. L'allenatore calabrese ha risolto nella giornata di ieri il proprio contratto con il Milan e secondo Pistocchi potrebbe rientrare nel lotto di candidati per il nuovo ciclo al timone della 'Vecchia Signora'.

