Napoli, nuovo colpo dall'Empoli dopo Di Lorenzo

NAPOLI BENNACER / Sempre più forte e consolidato l'asse di calciomercato che lega Napoli ed Empoli. Proprio in queste ore i dirigenti partenopei stanno definendo l'operazione DiLorenzo, con il laterale destro atteso alle visite mediche nella giornata di domani.

Parallelamente il club azzurro sta piazzando l'affondo per un altro colpo dai toscani: lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui la trattativa tra Napoli ed Empoli per Ismailsarebbe già a buon punto, tanto che il Dsavrebbe chiesto al presidente Corsi di aspettare qualche giorno e non ascoltare altre offerte. La valutazione si aggira sui 10 milioni di euro ed il giocatore piace anche a, ma il Napoli sembra aver piazzato lo sprint decisivo.