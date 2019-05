JUVENTUS ROMA ZANIOLO PERIN / Non solo Chiesa. Anche Nicolò Zaniolo tra i giovani italiani stuzzica e non poco la Juventus, con Paratici che resta in pressing sul gioiello della Roma come dimostrano i recenti incontri con l'agente dell'ex Inter.

Stando a 'Tuttosport' il club campione d'Italia potrebbe giocarsi la cartaper arrivare a Zaniolo, con i giallorossi a caccia di un sostituto di Olsen per la prossima stagione.

La Roma avrebbe già avviato i contatti con l'entourage del portiere, che potrebbe lasciare Torino per trovare più spazio. Un'idea che la Juventus starebbe pretendo in considerazione, anche se resterebbero delle distanze sul prezzo di Perin che i bianconeri valutano almeno 20 milioni. Ma per Zaniolo occhio alla concorrenza del Tottenham, che dopo la finale di Champions League contro il Liverpool potrebbe presentare un'offerta concreta (40-50 milioni) per il nazionale azzurro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui