ROMA UNDER THAUVIN / Continuano ad arrivare conferme sul ritorno di fiamma da parte di Tottenham ed Arsenal nei confronti di Cengiz Ünder.

I club di Premier, attesi rispettivamente dalle finali di Champions ed Europa League, secondo 'La Gazzetta dello Sport' hanno avuto nuovi contatti con l'entourage del calciatore dai quali sarebbe emersa la possibilità di trattare con la, che non reputa incedibile il calciatore e chiede anzi 40 milioni di euro (almeno) per liberarlo. Superate le finali, dunque, non sono esclusi assalti. Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di

Per questo motivo la dirigenza giallorossa si cautela e come primo nome in lista per sostituire Ünder ci sarebbe quello del talento francese Florian Thauvin, da anni sul taccuino dell'uscente Massara. La parola finale, in ogni caso, spetterà al nuovo tecnico.

