JUVENTUS MARQUINHOS KOULIBALY / Manovre a centrocampo e in attacco, ma anche in difesa per la Juventus del dopo Allegri in attesa del nuovo allenatore. Con Marquinhos che rimane per il momento l'obiettivo più caldo per Paratici per rinforzare il pacchetto difensivo. La possibile offensiva del PSG su de Ligt potrebbe avvicinare infatti il brasiliano alla cessione, con i bianconeri pronti ad approfittare della situazione.

I parigini valutano circa 60 milioni di euro l'ex Roma.

Savic, Ruben Dias e Boateng sono sempre monitorati dalla dirigenza della Continassa anche se il sogno della Juve resterebbe Koulibaly come scrive 'Tuttosport'. Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato. Difficile però strapparlo al Napoli per una cifra inferiore ai 100 milioni di euro, con Manchester United e Real Madrid che hanno messo da tempo nel mirino il forte centrale senegalese.

