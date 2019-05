MILAN RINNOVO DONNARUMMA RAIOLA / Il nuovo Milan deve iniziare il suo cammino dal riequilibrio dei conti per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario ed il processo passa inevitabilmente dalla cessione di alcuni tasselli in rosa e dal ridimensionamento del monte ingaggi.

Tra i nomi caldi, in questo senso, c'è il portiere Gigioche per età e qualità sarebbe il primo elemento da cui far partire la nuova era rossonera, ma essendo un prodotto del vivaio consentirebbe di mettere a bilancio una plusvalenza pura da una cinquantina di milioni di euro che fanno gola, anche se al momento i varinon hanno tradotto i propri interessamenti in offerte concrete. Attenzione quindi ad un'ipotesi alternativa.

Secondo il 'Corriere dello Sport' infatti, Donnarumma vuole rimanere e il Milan avrebbe prospettato all'agente Mino Raiola la possibilità di rinnovare l'attuale contratto in scadenza tra due anni ritoccando però verso il basso l'ingaggio che attualmente si attesta attorno ai 6 milioni di euro a stagione. La reazione del noto procuratore, scrive il quotidiano romano, sarebbe stata tutt'altro che positiva...

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui