INTER BARELLA / Pressing dell'Inter per Nicolò Barella. Il club nerazzurro stringe i tempi per il gioiello del Cagliari, che potrebbe essere il primo rinforzo per Antonio Conte a centrocampo. Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.



Il giovane centrocampista insieme al suo agente è stato avvistato ieri mattina a Milano, anche se sono arrivate delle smentite su un possibile incontro con il Ds interista Ausilio come scrive 'Tuttosport'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Barella si è promesso all'Inter dopo il principio d'accordo tra le due società, con il Cagliari però che non è disposto a scendere sotto i 50 milioni di euro sulla valutazione del giocatore. Parte cash di poco superiore ai 30 milioni, si ragiona sulle contropartite: difficili Bastoni edcon l'Inter che per il baby Esposito vuole evitare un altro caso Zaniolo. Probabile l'inserimento di Colidio, Gavioli e Merola, da valutare inveceanche se Ausilio non vorrebbe sacrificare l'attaccante adesso impegnato al Mondiale Under 20.