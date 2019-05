Inter, Conte... alla rovescia: arriva l'annuncio

INTER CONTE / La scomparsa del fratello Marcello ha rinviato i discorsi tra l'Inter e Luciano Spalletti. Non è il momento giusto di parlare di buonuscite ed esonero, che comunque resta solo da ufficializzare. Tutto pronto, infatti, per lo sbarco di Antonio Conte che già da ieri è a Milano. Per un evento benefico, ma anche per le firme sui contratti con i nerazzurri che i legali hanno provveduto a sistemare in tutti gli ultimi dettagli. Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Tra domani e venerdì, scrive 'La Gazzetta dello Sport', arriverà l'annuncio di Antonio Conte come nuovo allenatore dell'Inter.

Sabato sarà a Madrid per la finale di Champions con i dirigenti nerazzurri e la presentazione ufficiale slitterà al massimo all'inizio della prossima settimana, mentre non è previsto al momento il blitz in Cina per incontrerà la proprietà. Conte dunque dopo l'investitura ufficiale partirà, rimanendo comunque in contatto con i dirigenti per il calciomercato , e si presenterà per la partenza per il ritiro l'8 luglio. Deciso nel frattempo lo staff: dopo l'addio dello storico vice, sarà il fratello Gianluca a fargli da secondo. Assistenti saranno, per la preparazione fisica ecco