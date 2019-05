JUVENTUS DYBALA / Non solo la questione allenatore alla Juventus per raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri in panchina. Fabio Paratici lavora parallelamente alla costruzione della squadra e qualche big potrebbe essere sacrificato per arrivare a nuovi top player. Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.



Malgrado le recenti dichiarazioni sulla permanenza in bianconero, Paulo Dybala non è certo di restare a Torino anche nella prossima stagione.

Il club bianconero ha rinnovato la fiducia nel numero dieci e punta su di lui anche per il futuro, ma un'offerta sostanziosa in grado di portare un'importante plusvalenza potrebbe cambiare le carte in tavola. Il club più attivo sul fronte Dybala - scrive il 'Corriere dello Sport' - sarebbe il, da diverso tempo ormai sulle tracce dell'ex Palermo.

I campioni di Germania starebbero preparando una proposta da 80 milioni di euro per la 'Joya', che però la Juve valuterebbe almeno 100 milioni. Paratici e Nedved, in attesa di scegliere il nuovo tecnico, non sono intenzionati a fare sconti per Dybala.

