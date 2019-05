JUVENTUS MILINKOVIC-SAVIC / Il sogno di calciomercato Juventus resta quel Paul Pogba che con la sua partenza verso Manchester ha lasciato un vuoto nel centrocampo che i bianconeri vorrebbero colmare col grande ritorno del francese. Ipotesi ai limiti dell'impossibile, tanto da spingere i dirigenti juventini con sempre maggior decisione alle alternative al 'Polpo'. Nomi comunque di primo piano e di grande spessore, su cui la 'Vecchia Signora' sta ragionando già da anni e sui quali ora è pronta a piazzare lo sprint. Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

In primis c'è Sergej Milinkovic-Savic, corteggiato senza successo anche la scorsa estate e ora al centro del nuovo pressing della Juventus.

'La Gazzetta dello Sport' in edicola oggi scrive infatti che una settimana fa il Ds Fabioin un proficuo contatto con l'agente Matejaha incassato l'ok al trasferimento a Torino del giocatore raggiungendo un'intesa di massima sul futuro contratto che però ora andrà concretizzata andando a trattare direttamente con la Lazio. Ed in particolare col presidente Claudio Lotito, che in settimana si è detto pronto ad ascoltare offerte importanti . Probabilmente dunque non basteranno i 60 milioni di euro che la Juve sta per presentare ai capitolini, ma la proposta bianconera va comunque interpretata come un primo approccio concreto sul quale poi ragionare provando ad abbassare le pretese che al momento superano i 100 milioni di euro. La strada potrebbe essere quella dell'inserimento di contropartite, con la Lazio che gradirebbe, il quale resterà però a Bologna, o, che con Sarri potrebbe essere blindato. Se ne parlerà, mentre Paratici tiene viva l'ipotesi Adriencome piano B, anche se le richieste di ingaggio del francese sono molto elevate.

