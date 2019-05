MILAN PLIZZARI ITALIA U20 / Alessandro Plizzari, portiere del Milan impegnato ora al Mondiale Under 20 ha conquistato tutti a suon di parate con la selezione azzurrina. Il portierino di casa rossonera ha parlato in una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' spaziando su diversi argomenti: "Ringrazio lo staff del Milan e quello della Nazionale per essermi stati vicini e per tutto quello che abbiamo fatto in allenamento. È stato un anno difficile, ma un anno di crescita, che ho vissuto in maniera positiva.

Sono cresciuto soprattutto di testa, prima ancora che tecnicamente. E di questo devo ringraziare anche Gigio e Reina”.

GATTUSO - "Mi dispiace molto. È un uomo che ti dà tanto sotto ogni aspetto. Una bandiera del Milan. E quando va via una bandiera non si può essere felici. Contratto fino al 2023? Sono felicissimo. Ringrazio il Milan della possibilità di avermi fatto firmare un nuovo contratto. Sogno di giocare in Serie A, ma ne ho ancora di carne da mangiare”.

IDOLO -"Amavo Buffon, sono cresciuto con il suo mito. Difficile che uno della mia età ne abbia avuto uno diverso. Ci siamo incontrati in un Milan-Juve deciso da Locatelli: ero in panchina, ma a fine partita sono andato a chiedergli la maglia. Tremavo”.

