CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI COSMI SARRI ANCELOTTI / Serse Cosmi ha detto la sua sul futuro della Juventus. Il tecnico del Venezia ha parlato di Sarri e del sogno Champions dei bianconeri: "Sarri è uno di quelli che può allenare, basta che non si dica che arriverà un allenatore che coniuga il bel gioco con i risultati.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Sarebbe un problema - le sue parole a 'Sportmediaset' - La Juve è fortunatamente per loro diversa da tutte le altre, c'è la necessità di vincere. Inevitabilmente, suo malgrado, Sarri dovrà fare l'allenatore che deve e vuole vincere. Sento dire che serve un allenatore che vinca la Champions, rimango un pochino basito perché l'unico che potrebbero prendere in Italia è(ride,ndr). Lo stessosono otto anni che non la vince,probabilmente la vincerà quest'anno. Non ci sono allenatori che garantiscono la Champions".