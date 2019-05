CALCIOMERCATO BARCELLONA NEYMAR PSG DEMBELE / Nell'estate del 2017 il PSG acquistava dal Barcellona Neymar Jr per l'impressionante cifra di 222 milioni di euro.

Due stagioni dopo ecco che i blaugrana starebbero pensando di riportare l'asso brasiliano in Spagna. Secondo quanto riportato da 'RAC1', importante radio catalana, Barça e PSG starebbero negoziando l'eventuale ritorno dialla corte di. I negoziati tra le parti sarebbero ancora in una fase molto precoce e potrebbero includere una figura chiave: Ousmane. L'attaccante francese ex Borussia Dortmund sarebbe infatti inserito come contropartita tecnica nella maxi operazione che consentirebbe ai blaugrana di riabbracciare la stella del Brasile. La trattativa rimane comunque estremamente complicata ed è possibile che il PSG presenti diversi ostacoli di fronte ad una cessione di Neymar.