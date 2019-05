CALCIOMERCATO JUVENTUS BARCELLONA DE LIGT / Tutti pazzi per Matthijs de Ligt. Il giovanissimo difensore dell'Ajax, tra i migliori prospetti del calcio mondiale, dopo le ottime prestazioni in Olanda e in Champions League è ambito dai migliori club internazionali: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Su di lui ci sono da tempo gli occhi della, alle prese con il ringiovanimento del reparto arretrato, ma la strada è piena di insidie, considerando anche il pressing disu tutte. Proprio i catalani, però, riporta 'Mundo Deportivo', nonostante la grande stima, avrebbero deciso di non partecipare ad alcuna asta prevista la prossima estate: l'attuale valutazione del calciatore si aggira sugli 80 milioni, ma il suo agente Minostarebbe spingendo per far lievitare ulteriormente il prezzo. Il Barça, dal canto suo, avrebbe già espresso al calciatore il desiderio di renderlo centrale nei suoi progetti futuri. Il cammino che porta a de Ligt sembra ancora lungo e tortuoso.