CALCIOMERCATO NAPOLI QUAGLIARELLA MERTENS / Luci puntate sull'attacco in casa Napoli. Gli azzurri archiviata una stagione di transizione sotto la guida di Ancelotti si apprestano a migliorare la rosa con particolare attenzione al reparto offensivo dove non sempre Milik ha dato le giuste garanzie.

Stando a quanto riportato da 'Sky Sport' l'idea per l'attacco è quella di riportarea casa per regalargli un grande finale di carriera con la sua squadra del cuore. Intanto lo stesso numero 27 della Sampdoria ha chiuso il campionato vincendo la classifica dei marcatori, battendo bomber del calibro di Cristiano Ronaldo, Zapata e Piatek. Il ritorno in azzurro di Quagliarella sembra però dipendere molto dal futuro di Dries. Molto è legato alla permanenza o meno del belga a Napoli.