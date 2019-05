CALCIOMERCATO NAPOLI GAETANO / Considerato tra i migliori prospetti delle giovanili del Napoli, Gianluca Gaetano sembra pronto a calcare i campi di Serie A, assaporati per una manciata di minuti nelle battute finali del campionato appena concluso.

Il suo agente, Giulio Dini, ha fatto il punto sul futuro: "Conosco bene Gianluca ed ha la consapevolezza di avere delle grandi qualità così come dei limiti - le sue parole a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - E' un ragazzo che sa come muoversi, uno che quando scende in campo pensa solo a giocare. I mesi trascorsi a Castel Volturno hanno contribuito alla sua crescita sotto diversi aspetti: quello tecnico-tattico ma anche a livello umano. Quest'ultimo sta alla base dell'essere e del diventare un campione. Al momento ci sono club di Serie A che valutano e considerano Gaetano un giocatore interessante, ciò testimonia come il ragazzo sia pronto per il campionato di A".