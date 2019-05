Athletic Bilbao, UFFICIALE torna Etxeberria: sarà il nuovo allenatore

CALCIOMERCATO ATHLETIC BILBAO ETXEBERRIA / Cambio in panchina per l'Athletic Bilbao che ha chiuso il campionato della Liga all'ottavo posto sfiorando la qualificazione all'Europa League.

Il club basco ha annunciato sui propri canali ufficiali il grande ritorno di, ex banderia della società ora pronto a prendere le redini del gruppo nelle vesti di allenatore. Come si legge nel comunicato apparso sul sito ufficiale del Bilbao: "Il mito di Elgoibar ha raggiunto un accordo per due anni con opzione per il terzo. Il Bilbao ha deciso di ritornare ad un nome mitico, il terzo giocatore con più partite ufficiali nella storia del club".