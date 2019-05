CALCIOMERCATO NAPOLI ILICIC BERARDI SASSUOLO / La dirigenza del Napoli è già impegnata a rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Carlo Ancelotti per la prossima stagione. Tra i reparti in fermento certamente l'attacco con diversi calciatori già accostati agli azzurri. Stando a quanto rivelato da 'Sky Sport' Lozano rimane un profilo gradito al club partenope ma certamente complicato.

Si fa difficile anche la pista Josipin virtù della probabile permanenza all'diche potrebbe rappresentare in tal senso un grosso ostacolo. Ecco quindi che potrebbe tornare in auge il nome di Domenico, perfetto gli schemi del Napoli che potrebbe sfruttare anche l'interesse delper diversi calciatori, tra i quali spiccano Chiriches, Ounas, Malcuit ed Inglese. Lo stesso Berardi sembrava anche tra i papabili sostituti dello stesso Ilicic qualora lo sloveno dovesse lasciare Bergamo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI