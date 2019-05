CALCIOMERCATO ROMA DE SANCTIS / A stagione conclusa, Morgan De Sanctis fa il punto sul futuro della Roma: "De Rossi e Totti sono due esempi di come si possa essere bandiere del calcio. Lo hanno fatto, in una squadra importante come la Roma, che crede tantissimo nel proprio senso di appartenenza. Non è semplice, anche perché si muovono tanti interessi e i giocatori si spostano in continuazione.

Però io penserei di più al concetto che il calciatore è in ogni caso un professionista indipendentemente da quante squadre cambia, l’aspetto fondamentale è che si comporti bene, faccia il professionista fino in fondo e che le società mettano in condizione i giocatori di poter giocare bene - le parole del dirigente a 'Radio Kiss Kiss Napoli ' - Nuovo tecnico? Prenderò atto, quando la società avrà scelto, del tipo di allenatore che sarà e mi metterò a disposizione per fare in modo che lavori nelle migliori condizioni".

MERET - "E' tra i portieri più forti del suo ruolo, ha iniziato un percorso importante perché giocare a Napoli, alla sua età, è una grande opportunità ed anche responsabilità. Nei prossimi anni diventerà un riferimento per il calcio italiano e internazionale. Deve solo lavorare serenamente per ottenere i risultati che merita".

