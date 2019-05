CALCIOMERCATO INTER GODIN / Ormai promesso sposo dell'Inter da diversi mesi, Diego Godin sarà il primo rinforzo del nuovo corso nerazzurro dopo aver dato il doveroso addio all'Atletico Madrid dopo anni di onorata militanza.

Il forte difensore dell'ha parlato in conferenza dopo il primo allenamento con la propria nazionale direttamente dal ritiro della 'Celeste' concentrando la propria attenzione solo sulla: "Questo non è il momento di parlare dei club, non è il momento di comunicare nulla. Quando dovrò comunicare qualcosa e confermare un club, lo farò. - le parole di riportate da 'Efe.com' - Atletico? Ho vissuto molte emozioni, non solo in campo: lì lascio molti amici e le persone che amo e che mi amano tanto. Ovviamente è difficile dire addio e lasciare quella che era casa mia e che rimarrà tale dopo nove anni. Sono davvero contento di come ho lasciato l’Atleti perché nel calcio sappiamo tutti come sono gestite certe passioni. Ma in questo nessuno si è rivolto a me con brutte parole, ma ho ricevuto solo gratitudine e orgoglio".