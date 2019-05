CALCIOMERCATO MILAN JARDIM MONACO / Archiviata l'avventura da allenatore al Milan di Gennaro Gattuso, i rossoneri vanno a caccia del giusto sostituto. Da Inzaghi a Giampaolo sono tanti i nomi accostati al club lombardo nelle ultime ore. Tra questi spicca con forza anche la candidatura di Leonardo Jardim, tecnico portoghese in forza al Monaco che sembrava ormai destinato a lasciare i biancorossi.

Stando a quanto rivelato da 'Footmercato.net', l'’attuale allenatore dei monegaschi non lascerà il Principato in quanto il vice-presidente e direttore generalenelle scorse ore lo avrebbe nuovamente confermato sulla panchina biancorossa. Al party annuale il dirigente del Monaco ha parlato e ha elogiato il successo del suo allenatore Jardim confermandolo di fatto anche per la prossima annata. Resta però da capire quella che sarà la volontà del diretto interessato, alla luce dell'interessamento del Milan dopo l'addio di Gattuso. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

