Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>NAPOLI SARRI TIFOSI JUVENTUS / Maurizioè tra i maggiori candidati a sostituire Massimilianoallaed anche oggi alla vigilia della finale di Europa League contro l'Arsenal non si è sbilanciato sul proprio futuro rimanendo concentrato sulla sfida di Baku. La sua candidatura resta però tra le più autorevoli per la preoccupazione dei tifosi delche hanno esposto uno striscione dedicato davanti a casa di Sarri, a Figline Valdarno in Toscana: "Comandante, non tradire il popolo. Napoli ti ama".