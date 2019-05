ROMA GIAMPAOLO GASPERINI / Gasperini non sarà l'allenatore della Roma. Il tecnico e l'Atalanta - come riporta 'Sky Sport' - avrebbero trovato un'intesa per un contratto di 3 anni fino al 2022.

Riparte dunque la caccia al successore di Ranieri, con Giampaolo che passa dunque in pole per la panchina della Roma