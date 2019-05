Botafogo, Luiz Fernando 'studia' per l'Europa

BOTAFOGO LUIZ FERNANDO / Pagato circa un milione di euro nel gennaio del 2018, Luiz Fernando dopo un inizio in sordina ha acquisito sempre maggior protagonismo con la maglia del Botafogo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Abile a giostrare sulla linea dei trequartisti, sia centralmente sia sugli esterni, il ventiduenne è in scadenza a dicembre 2020 e nelle prossime settimane verrà 'presentato' a diverse squadre italiane da Camillo Autieri, in stretto contatto con l'entourage del ragazzo. Alto 1,78 metri, l'ex Atletico-GO si fa notare per la sua agilità, che gli consente spesso di creare la superiorità numerica. Lo scorso anno, è entrato nella Top 10 dei dribbling riusciti e ha già ricevuto qualche sondaggio dall'Europa. Acquistabile a prezzi non esorbitanti, il giocatore ha fatto una buona impressione nella Copa Sudamericana dello scorso anno, quando ha chiuso la fase a gironi con due gol realizzati.