p>JUVENTUS SZCZESNY INFORTUNIO / Wojciechè volato a Barcellona per sottoporsi - come si legge sul sito ufficiale della- "ad un intervento per via artroscopica al ginocchio destro, di 'pulizia' articolare e di regolarizzazione del menisco mediale". Per restare aggiornato con tutte le news legate ai bianconeri CLICCA QUI . Intervento perfettamente riuscito.