Milan, futuro Maldini: l'ultima proposta del club!

MILAN MALDINI RIFLESSIONE / La rivoluzione Milan è partita con gli addii di Leonardo e Gennaro Gattuso. Una rivoluzione che potrebbe non coinvolgere Paolo Maldini: è almeno questo il volvere di Ivan Gazidis.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'Amministratore Delegato dei rossoneri - come riporta 'Sky Sport' - vorrebbe che l'ex numero 3 rimanesse in società e per convincerlo avrebbe offerto un ruolo molto importante. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Paolo Maldini si è preso del tempo per dare una risposta: sono dunque ore di riflessione per la bandiera rossonera.