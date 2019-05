CALCIOMERCATO MILAN TORINO BONIFAZI LAXALT / Un Milan sempre più giovane. Sembra essere questo il diktat imposto per il prossimo calciomercato. Il nuovo Direttore Sportivo sarà chiamato a portare a Milanello nuovi calciatori 'futuribili' che magari hanno fatto bene in questa stagione e potrebbe andare verso questa direzione il profilo di Kevin Bonifazi.

Il centrale classe 1996 ha fatto benissimo nella seconda parte di stagione con la maglia della Spal ma il cartellino appartiene al, che al momento non sembra intenzionato a puntare su di lui. Visto l'infortunio di Caldara e l'addio di Zapata, il profilo di Bonifazi potrebbe davvero essere perfetto. Sul tavolo come possibile pedina di scambio potrebbe finire, calciatore ideale per il gioco die che non rientra nei piani del club rossonero. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Un'idea di scambio sull'asse Torino-Milano che potrebbe accontentare tutti.