JUVENTUS KLOPP / Il nome del nuovo allenatore della Juventus continua ad essere uno degli argomenti più caldi del calciomercato. A undici giorni dall'annuncio ufficiale della separazione da Massimiliano Allegri, la dirigenza bianconera non ha ancora annunciato l'erede del tecnico toscano, scegliendo la strategia del temporeggiamento in virtù della finale di Europa League (29 maggio) e di quella di Champions League (1 giugno).

Se a Baku si monitorerà con attenzione la situazione di Maurizio, al Wanda di Madrid si cercherà di capire anche le intenzioni di, due nomi destinati ad infiammare il valzer degli allenatori che potete seguire CLICCANDO QUI

Accostato alla Juve di recente, l'allenatore tedesco ha smentito con forza ai microfoni di 'Sky Sport' il suo possibile addio al Liverpool. "La Serie A mi piace molto, ma tutte le voci che sento in questi giorni sulla Juventus, sono stupidaggini. Non c'è nulla di vero, non lascerei mai il Liverpool, non ho nessuna ragione per farlo L'Italia è bella, conosco la Serie A ed è un campionato interessante".

