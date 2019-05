MILAN GAZIDIS OUT SOCIAL RIVOLUZIONE / Un nuovo anno zero per il Milan. L'ennesima rivoluzione societaria non sembra piacere ai tifosi: è arrivato oggi l'annuncio ufficiale delle dimissioni di Leonardo e a breve arriveranno quelle di Gattuso.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Resta in bilico, invece, la posizione di Paoloe sui social a finire nel mirino è stato, ritenuto il responsabile di tali scelte. Su Twitter sta così spopolando l'hashtag #GazidisOUT: tanti i tweets anche a commento del post dell'annuncio ufficiale delle dimissioni di Leonardo