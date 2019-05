CALCIOMERCATO NAPOLI TRIPPIER / Trippier si allontana dal Napoli.

Secondo 'The Sun' una fonte interna al club azzurro sostiene che il 28enne terzino inglese è troppo in là - oltre ad avere un ingaggio importante - con l'età rispetto alla 'politica' della società ecco spiegate le divergenze con Ancelotti - che di fatto ha completato l'acquisto di(25 anni) dall'Empoli. Per Trippier il Napoli era arrivato comunque a offrire, stando almeno alle nostre indiscrezioni, circa 28 milioni di euro . Una cifra comunque lontana dalla richiesta di 40 milioni di sterline, circa 43 milioni, formulata dal presidente delLevy.