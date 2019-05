FIORENTINA MAINZ FERNANDES / Dopo l'esperienza in maglia viola, Edmilson Fernandes potrebbe salutare la Serie A e accasarsi in Germania.

Il centrocampista svizzero ha disputato l'ultima stagione con lain prestito dal. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Il procuratore del giocatore, recentemente, ha dichiarato di non voler parlare del futuro del proprio assistito, che secondo il 'Sun' sarà in Bundesliga. Stando a quanto riportato dal tabloid inglese, la prossima squadra dello svizzero potrebbe essere il Mainz, che sarebbe pronto ad offrire 9 milioni di euro per il centrocampista elvetico.

