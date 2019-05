INTER NIZZA ATAL / Con Vrsaljko ko e con Cedric Soares che non sarà riscattato, l'Inter ha necessariamente bisogno dell'acquisto di un terzino destro. In questo senso un nuovo nome può arrivare dalla Francia e si tratta di Youcef Atal.

Terzino destro algerino in forza al, Atal ha un contratto con i transalpini valido sino al giugno 2023. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Come riporta 'Sport Mediaset', l'Inter avrebbe messo nel mirino il classe 1996, che con il Nizza è sceso in campo 29 volte segnando sei reti. I rossoneri lo valutano 15 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe crescere. Il Nizza infatti potrebbe cambiare proprietà e i nuovi proprietari potrebbero chiedere una cifra più elevata per il difensore.

