FIORENTINA SKHIRI MONTPELLIER / In attesa del cambio di proprietà, la Fiorentina pensa comunque al mercato e a costruire le basi per la prossima stagione.

I viola stanno guardando attentamente in Francia per un possibile rinforzo a centrocampo e sarebbero pronti a tornare all'assalto per il mediano Ellyes, già cercato a gennaio. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Il centrocampista classe 1995 nazionale tunisino, ma nato in Francia, è in forza al Montpellier. Il suo rinnovo con il club arancio-blu non arriverà e il suo contratto scadrà nel giugno 2020. Come riporta 'France Football', la Fiorentina avrebbe offerto ai transalpini 6 milioni di euro, ma attenzione alla concorrenza tedesca, visto l'interesse di Borussia Mönchengladbach e Wolfsburg.

