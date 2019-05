MILAN CAMPOS TARE GAZIDIS /L'arrivo di Lucas Campos per ricoprire il ruolo di direttore sportivo del Milan non appare così scontato. Le quotazioni del dirigente portoghese sarebbero al ribasso. Il club cerca un dirigente che possa essere parecchio presente sul campo più che un consulente di mercato.

Da qui l'idea di valutare altre piste. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Una potrebbe portare a Igli Tare, soprattutto se per la panchina il Milan dovesse decidere di puntare su Simone Inzaghi, il cui futuro alla Lazio non appare così certo. Restando in Italia, un'altra pista potrebbe essere Walter Sabatini, che ha dimostrato di saper lavorare con i giovani, puntando su giocatori di prospettiva e sapendo rivenderli a prezzi elevati. L'ipotesi più probabile sembra però portare all'estero. Elliott e Gazidis hanno intenzione di dare al Milan un aspetto e una caratura internazionale e non è escluso che il prossimo direttore sportivo possa arrivare da Spagna, Francia o, soprattutto, dall'Inghilterra. Una figura per esempio come Les Reed del Southampton, che ai 'Saints' ha saputo valorizzare giocatori come Van Dijk, Mane e Lallana, facendo crescere il vivaio e puntando su giocatori giovani dall'estero.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui