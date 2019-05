INTER MAROTTA AGOUME /Barella, Lukaku, Dzeko e non solo. L'Inter lavora su più fronti e Beppe Marotta sta iniziando a pianificare la squadra del futuro da regalare ad Antonio Conte. Ma un nuovo innesto potrebbe arrivare dalla Francia.

Si tratta di Lucien, centrocampista classe 2002, da molti definito il nuovo.

Come riporta il 'Corriere dello Sport', il club nerazzurro avrebbe trovato l'accordo con il Sochaux, società transalpina che milita in Ligue 2. Agoume, in scadenza di contratto nel 2020, costerà ai nerazzurri 4,5 milioni di euro.

