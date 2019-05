MILAN CAMPOS / C'è fermento in casa Milan per capire le nuovi posizioni dirigenziali. Leonardo è pronto a salutare la società rossonera, Maldini potrebbe seguirlo e anche in panchina Gattuso ha già comunicato il proprio addio.

Ma per il ruolo di direttore sportivo, il nome di Luis, attualmente al, non pare più così scontato.

Come riferisce 'Sky', le quotazioni del dirigente portoghese sono al ribasso: la volontà della proprietà sarebbe infatti quella di avere all'interno della dirigenza un direttore sportivo molto presente anche sul campo e non solo un consigliere di mercato. Per questo Gazidis e il fondo Elliott stanno valutando con attenzione su chi puntare.

