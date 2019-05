CHAMPIONS LEAGUE TOTTENHAM LIVERPOOL / Meno quattro alla finalissima di Champions League tra Tottenham-Liverpool. Le due storiche squadre inglesi sono pronte a sfidarsi al Wanda Metropolitano di Madrid, dove sarà presente anche la redazione di Calciomercato.it. Super sfida nella super sfida del derby inglese sarà quella tra le due 'stelle' Salah ed Eriksen.

Qualche numero a confronto: in questa stagione l'egiziano ex Roma ha realizzato 26 gol e 13 assist, il danese invece 10 gol e 17 assist. 4.252 i minuti disputati dal primo, 4.039 dal secondo. Quanto valgono sul mercato? La valutazione di Salah tocca i 150 milioni, quella di Eriksen i 100.

