FIORENTINA MURIEL / Appena tornato in Italia il suo impatto è stato super, tanto è vero che un suo riscatto da parte della Fiorentina appariva scontato. Ora la situazione non è più così certa, visto che Luis Muriel è rimasto a secco in campionato dal 15 marzo e le ultime prestazioni non sembrano aver convinto la società viola. Il riscatto dal Siviglia, del valore di 15 milioni di euro, appare dunque incerto.

Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Per questo motivo, scrive il 'Mundo Deportivo', la Fiorentina sarebbe intenzionata a negoziare con il club andaluso il riscatto del colombiano. La viola vorrebbe sborsare per il giocatore una cifra inferiore a quella inizialmente pattuita, altrimenti è possibile che l'attaccante possa tornare definitivamente a Siviglia.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui