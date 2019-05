CALCIOMERCATO NAPOLI DE PAUL / Sprint del Napoli per Rodrigo De Paul. Secondo 'Radio Kiss Kiss' nelle ultime ore c'è stato un contatto tra il ds azzurro Giuntoli e il dt bianconero Pradè.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A quanto pare entro sette giorni il club partenopeo metterà sul tavolo una proposta da ben 25 milioni di euro per il cartellino dell'argentino, mollato dall'dopo la virata sue il conseguente divorzio da, il quale aveva indicato De Paul come uno dei rinforzi per la prossima stagione.