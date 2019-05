SERIE A GIUDICE SPORTIVO / Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni relative all'ultima giornata del campionato di Serie A. Ben nove i giocatori squalificati per una giornata e che salteranno il primo turno della nuova stagione. Si tratta di Berardi e Magnanelli (Sassuolo), Keita e Perisic (Inter), Perucchini e Pajac (Empoli), Bakayoko (Milan), Depaoli (Chievo) e Ilicic (Atalanta).

Tre, invece, i club multati: l', di 10 mila euro, "per aver consentito, al termine del primo tempo, l'ingresso nel recinto di giuoco di un proprio tesserato, non inserito nella distinta di gara, che colpiva un calciatore avversario con uno schiaffo alla nuca" e di altri 3 mila euro "per avere suoi sostenitori, all'8° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno"; il(10 mila euro), "per aver consentito, al termine del primo tempo, l'ingresso nel recinto di giuoco di una persona allo stato non identificata ma riconducibile alla Società che colpiva con un pugno un tesserato avversario" e infine la(2 mila euro), "per avere suoi sostenitori, al 16° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco".