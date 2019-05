CALCIOMERCATO LAZIO SIMONE INZAGHI LOTITO DE ZERBI LIVERANI - Il futuro di Simone Inzaghi è ancora in bilico alla Lazio. L'allenatore è sotto contratto col club biancoceleste fino al 2020, ma le sirene che arrivano dalla Juventus e dal Milan lo tentano.

Nonostante il presidente Claudionon sembri intenzionato a privarsi del suo attuale tecnico, avrebbe fatto partire i sondaggi per la sua eventuale sostituzione: nel mirino Robertodel, nome che circola da tempo, e Fabio, protagonista del doppio salto deldalla Serie C alla Serie A e protagonista in campo con la maglia della Lazio per diverse stagioni. Lo sostiene 'Sport Mediaset'.